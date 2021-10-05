Продолжают выступать против: США отреагировали на начало наполнения газом "Северного потока-2"

Контекст

В сообщении компании-оператора говорится, что уже были проведены пусконаладочные работы и теперь она способна проводить газ для начала технического тестирования трубопровода.

Ранее в понедельник Датское энергетическое агентство объявило о том, что компания Nord Stream 2 выполнила все условия (частично газопровод проходит через датские воды) для ввода газопровода в эксплуатацию.

Пока неизвестно, когда газопровод будет полностью готов к началу поставок топлива.

Реакция США

В ответ на пусконаладочные работы в Госдепе США заявили, что продолжают выступать против проекта “Северный поток-2”.

“Мы продолжаем выступать против этого газопровода ... Мы продолжаем считать, что это геополитический проект Российской Федерации”, — заявил представитель Госдепартамента США Вс Прайс, комментируя заполнения газом первой нитки этого газопровода.

Дополнение

10 сентября глава “Газпрома” Алексей Миллер сообщил о полном завершении строительства “Северного потока-2”.



В июле США и Германия подписали соглашение, позволившее достроить газопровод без введения дополнительных санкций. Страны договорились ввести санкции против России и немецких компаний, которые строили “Северный поток-2”, если Москва использует газопровод как “политическое оружие” против Украины и других стран.

“Северный поток-2” представляет собой две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.