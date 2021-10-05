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Продовжують виступати проти: США відреагували на початок наповнення газом "Північного потоку-2"

Продовжують виступати проти: США відреагували на початок наповнення газом "Північного потоку-2"

Київ • УНН

 • 23294 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Оператор російського газопроводу “Північний потік-2” повідомив 4 жовтня, що перша нитка трубопроводу, прокладеного з Росії до Німеччини дном Балтійського моря, почала заповнюватися газом. У Держдепі США на це відреагували заявою, що продовжують виступати проти проєкту газопроводу, передає УНН.

Контекст

У повідомленні компанії-оператора йдеться про те, що вже були проведені пусконалагоджувальні роботи й відтепер вона здатна проводити газ для початку технічного тестування трубопроводу.

Раніше в понеділок Данське енергетичне агентство оголосило про те, що компанія Nord Stream 2 виконала всі умови (частково газопровід проходить через данські води) для введення газопроводу в експлуатацію.

Наразі невідомо, коли газопровід буде повністю готовий до початку поставок палива.

Реакція США

У відповідь на пусконалагоджувальні роботи у Держдепі США заявили, що продовжують виступати проти проєкту “Північний потік-2”.

“Ми продовжуємо виступати проти цього газопроводу... Ми продовжуємо вважати, що це геополітичний проєкт Російської Федерації”, — заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс, коментуючи заповнення газом першої нитки цього газопроводу.

Доповнення

10 вересня Глава “Газпрому” Олексій Міллер повідомив про повне завершення будівництва “Північного потоку-2”.

У липні США і Німеччина підписали угоду, що дозволило добудувати газопровід без введення додаткових санкцій. Країни домовилися ввести санкції проти Росії і німецьких компаній, які будували “Північний потік-2”, якщо Москва використовує газопровід як “політичну зброю” проти України та інших країн.

“Північний потік-2” являє собою дві нитки газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

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