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Продажа топлива через АЗС в сентябре сократилась почти на 15%

Продажа топлива через АЗС в сентябре сократилась почти на 15%

Киев • УНН

 • 7066 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Розничная продажа бензина через автозаправочные станции (АЗС) Украины (без учета оккупированной АРК и зоны АТО) в сентябре 2016 года снизилась на 14,6% по сравнению с аналогичным месяцем 2015 года - до 134,4 тыс. тонн. Такие данные приводит Государственная служба статистики Украины, передает УНН.

Так, розничные продажи дизельного топлива через АЗС в прошлом месяце также сократились на 14,6% - до 98,4 тыс. тонн, сжиженного газа на 1% - до 52,5 тыс. тонн, сжатого газа - на 12,8% до 5,6 тыс. тонн.

По данным Госстата, общая стоимость реализованного бензина через АЗС и АГЗП Украины в сентябре этого года составила 3 млрд 963,2 млн грн (доля - 52,9%), дизтоплива - 2 млрд 268,1 млн грн (30,2%), сжиженного газа - 1 млрд 159,3 млн грн (15,5%), сжатого газа - 106 млн грн (1,4%).

По состоянию на 1 октября 2016 года у АЗС в запасах насчитывалось 109,4 тыс. тонн бензина, 59,9 тыс. тонн дизтоплива, 9,9 тыс. тонн сжиженного газа и сжатого газа - 0,1 тыс. тонн.

Напомним, как сообщал УНН, по словам экспертов, повышение цен на топливо ведет к уменьшению объемов реализации.

По словам генерального директора сети АЗК WOG Сергея Корецкого, нефтетрейдеры не заинтересованы в росте цен на бензин, потому, что это приводит к снижению покупательной способности потребителей и к сокращению объемов нефтяного рынка в целом.

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