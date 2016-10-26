Продаж пального через АЗС у вересні скоротився майже на 15%
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Роздрібний продаж бензину через автозаправні станції (АЗС) України (без урахування окупованого АРК і зони АТО) у вересні 2016 року знизилися на 14,6% порівняно з аналогічним місяцем 2015 року — до 134,4 тис. тонн. Такі дані наводить Державна служба статистики України, передає УНН.
Так, роздрібний продаж дизельного палива через АЗС в минулому місяці також скоротився на 14,6% — до 98,4 тис. тонн, зрідженого газу на 1% — до 52,5 тис. тонн, стисненого газу — на 12,8% до 5,6 тис. тонн.
За даними Держстату, загальна вартість реалізованого бензину через АЗС і АГЗП України у вересні цього року становила 3 млрд 963,2 млн грн (частка — 52,9%), дизпалива — 2 млрд 268,1 млн грн (30,2%), зрідженого газу — 1 млрд 159,3 млн грн (15,5%), стисненого газу — 106 млн грн (1,4%).
Станом на 1 жовтня 2016 року у АЗС у запасах налічувалось 109,4 тис. тонн бензину, 59,9 тис. тонн дизпалива, 9,9 тис. тонн скрапленого газу та стисненого газу — 0,1 тис. тонн.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами експертів, підвищення цін на пальне веде до зменшення обсягів реалізації.
За словами генерального директора мережі АЗС WOG Сергія Корецького, нафтотрейдери не зацікавленні у зростанні цін на бензин, бо це призводить до зниження купівельної спроможності споживачів і до скорочення обсягів нафтового ринку і цілому.