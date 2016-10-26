Продаж пального через АЗС у вересні скоротився майже на 15%

ukru
Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року
08:00 • 3138 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

06:50 • 10185 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 17381 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 35248 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 64238 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 77341 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 145887 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 206942 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 193524 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 213164 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
4.2 м/с
60 %
753 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

На Львівщині затримали прокурора за вимагання хабаря у розмірі 5 тисяч доларів

2 квітня, 23:11 • 11396 перегляди

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 12392 перегляди

Єрмак щодо повернення Нетребко до Лондонської опери: російські артисти не мають місця в цивілізованому світі

3 квітня, 02:39 • 7348 перегляди

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

3 квітня, 02:56 • 9424 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 12409 перегляди
Публікації

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 4788 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 17424 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 491936 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 325443 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 387338 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Кіноадаптація "Як приборкати дракона 2" отримала дату релізу

08:47 • 480 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 127547 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 186899 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 129432 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 163914 перегляди
Актуальне

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

FGM-148 Javelin

Продаж пального через АЗС у вересні скоротився майже на 15%

Продаж пального через АЗС у вересні скоротився майже на 15%

Київ • УНН

 • 7066 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Роздрібний продаж бензину через автозаправні станції (АЗС) України (без урахування окупованого АРК і зони АТО) у вересні 2016 року знизилися на 14,6% порівняно з аналогічним місяцем 2015 року — до 134,4 тис. тонн. Такі дані наводить Державна служба статистики України, передає УНН.

Так, роздрібний продаж дизельного палива через АЗС в минулому місяці також скоротився на 14,6% — до 98,4 тис. тонн, зрідженого газу на 1% — до 52,5 тис. тонн, стисненого газу — на 12,8% до 5,6 тис. тонн.

За даними Держстату, загальна вартість реалізованого бензину через АЗС і АГЗП України у вересні цього року становила 3 млрд 963,2 млн грн (частка — 52,9%), дизпалива — 2 млрд 268,1 млн грн (30,2%), зрідженого газу — 1 млрд 159,3 млн грн (15,5%), стисненого газу — 106 млн грн (1,4%).

Станом на 1 жовтня 2016 року у АЗС у запасах налічувалось 109,4 тис. тонн бензину, 59,9 тис. тонн дизпалива, 9,9 тис. тонн скрапленого газу та стисненого газу — 0,1 тис. тонн.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами експертів, підвищення цін на пальне веде до зменшення обсягів реалізації.

За словами генерального директора мережі АЗС WOG Сергія Корецького, нафтотрейдери не зацікавленні у зростанні цін на бензин, бо це призводить до зниження купівельної спроможності споживачів і до скорочення обсягів нафтового ринку і цілому.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Bitcoin
$83,460.40
Золото
$3,153.45
Tesla
$280.94
Brent
$72.71
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$40.20
Ethereum
$1,815.40