Продается все: в СЕТАМ рассказали о реализации арестованных церквей

"Мы продавали арестованную церковь Московского патриархата, синагогу. Как говорит наш руководитель из Запорожского филиала, у него как раз и церковь, и синагога продавались - мне бы еще мечеть. Мы уже шутим, что "СЕТАМ: у нас нет ничего святого". В первом случае это было старое здание, что уже не используется, но когда-то это была церковь - там иконы внутри", - рассказал УНН собеседник.

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По словам Вишнева, среди лотов, выставленных на аукцион, есть еще немало интересного - в частности арестованные гробы продавали, кусок асфальта, носки б/у. По его словам, однажды даже выставили на продажу собаку, но ее выкупил хозяин.

Как сообщал УНН, СЕТАМ в этом году продал имущества на 3 млрд грн.