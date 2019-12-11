СЕТАМ цього року продав майна на 3 млрд грн: топ найдорожчих лотів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Державне підприємство "СЕТАМ" продало майна на 3 млрд грн у 2019 році. Про це УНН повідомили у пресслужбу ДП.
"СЕТАМ у 2019 році продав майна на 3 128 054 060 грн", - зазначили у відомстві.
За останній рік на майданчику електронних-аукціонів OpenMarket, як зазначається, було проведено 70 184 торгів, з яких 9 825 було успішними. "Завдяки конкурентним аукціонам додатково зароблено 290 млн грн", - додали у ДП.
Серед продавців в 2019 році найбільше лотів було реалізовано від Державної виконавчої служби. Серед категорій за продажами найпопулярнішою стала нерухомість та транспорт.
ТОП-5 найдорожчих лотів:
Також вказано, що книга "Євангеліє" 1915 року випуску стала лотом з найбільшим приростом ціни в результаті конкуренції між 14 учасниками. Ціна продажу стала на 3292% більше від стартової.
Нагадаємо, з аукціону пустили на продаж майна ПриватБанку на 200 млн грн.