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СЕТАМ цього року продав майна на 3 млрд грн: топ найдорожчих лотів

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Державне підприємство "СЕТАМ" продало майна на 3 млрд грн у 2019 році. Про це УНН повідомили у пресслужбу ДП.

"СЕТАМ у 2019 році продав майна на 3 128 054 060 грн", - зазначили у відомстві.

За останній рік на майданчику електронних-аукціонів OpenMarket, як зазначається, було проведено 70 184 торгів, з яких 9 825 було успішними. "Завдяки конкурентним аукціонам додатково зароблено 290 млн грн", - додали у ДП.

Серед продавців в 2019 році найбільше лотів було реалізовано від Державної виконавчої служби. Серед категорій за продажами найпопулярнішою стала нерухомість та транспорт.

ТОП-5 найдорожчих лотів:

  • Занедбаний корпус №4 заводу "Арсенал" в місті Київ - 563 710 000 грн;
  • Арештований Херсонський нафтоперевалочний комплекс - 200 000 000 грн;
  • Нежитлові будівлі - 182 163 888 грн;
  • Нежитловий будинок в місті Київ - 46 724 400 грн;
  • Незавершене будівництво в місті Чернівці - 41 310 443 грн.

    • Також вказано, що книга "Євангеліє" 1915 року випуску стала лотом з найбільшим приростом ціни в результаті конкуренції між 14 учасниками. Ціна продажу стала на 3292% більше від стартової. 

    Нагадаємо, з аукціону пустили на продаж майна ПриватБанку на 200 млн грн.

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