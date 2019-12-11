СЕТАМ в этом году продал имущества на 3 млрд грн: топ самых дорогих лотов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Государственное предприятие "СЕТАМ" продало имущества на 3 млрд грн в 2019 году. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГП.
"СЕТАМ в 2019 году продал имущества на 3 128 054 060 грн", - отметили в ведомстве.
За последний год на площадке электронных-аукционов OpenMarket, как отмечается, было проведено 70 184 торгов, из которых 9 825 были успешными. "Благодаря конкурентным аукционам дополнительно заработано 290 млн грн", - добавили в ГП.
Среди продавцов в 2019 году больше всего лотов было реализовано от Государственной исполнительной службы. Среди категорий по продажам популярной стала недвижимость и транспорт.
ТОП-5 самых дорогих лотов:
Также указано, что книга "Евангелие" 1915 года выпуска стала лотом с наибольшим приростом цены в результате конкуренции между 14 участниками. Цена продажи стала на 3292% больше стартовой.
Напомним, с аукциона пустили на продажу имущества ПриватБанка на 200 млн грн.