СЕТАМ в этом году продал имущества на 3 млрд грн: топ самых дорогих лотов

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 97077 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 58817 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 100709 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 113773 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 145087 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 146710 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 139873 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 181530 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116626 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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СЕТАМ в этом году продал имущества на 3 млрд грн: топ самых дорогих лотов

СЕТАМ в этом году продал имущества на 3 млрд грн: топ самых дорогих лотов

Киев  •  УНН

 • 10784 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Государственное предприятие "СЕТАМ" продало имущества на 3 млрд грн в 2019 году. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГП.

"СЕТАМ в 2019 году продал имущества на 3 128 054 060 грн", - отметили в ведомстве.

За последний год на площадке электронных-аукционов OpenMarket, как отмечается, было проведено 70 184 торгов, из которых 9 825 были успешными. "Благодаря конкурентным аукционам дополнительно заработано 290 млн грн", - добавили в ГП.

Среди продавцов в 2019 году больше всего лотов было реализовано от Государственной исполнительной службы. Среди категорий по продажам популярной стала недвижимость и транспорт.

ТОП-5 самых дорогих лотов:

  • Заброшенный корпус №4 завода "Арсенал" в городе Киев - 563 710 000 грн;
  • Арестованный Херсонский нефтеперевалочный комплекс - 200 000 000 грн;
  • Нежилые здания - 182 163 888 грн;
  • Нежилой дом в городе Киев - 46 724 400 грн;
  • Незавершенное строительство в городе Черновцы - 41 310 443 грн.

    • Также указано, что книга "Евангелие" 1915 года выпуска стала лотом с наибольшим приростом цены в результате конкуренции между 14 участниками. Цена продажи стала на 3292% больше стартовой.

    Напомним, с аукциона пустили на продажу имущества ПриватБанка на 200 млн грн.

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