З аукціону пустили на продаж майна ПриватБанку на 200 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Державне підприємство "СЕТАМ" продало майна ПриватБанку на 200 млн грн. Про це УНН повідомили у пресслужбі ДП.
"СЕТАМ на електронному майданчику OpenMarket продав 151 лот АТ КБ "ПриватБанк" на загальну суму 200 821 453 грн", - вказали у підприємстві.
Як зазначається, більш як два роки тому був підписаний договір про реалізацію активів ПриватБанку за допомогою системи електронних аукціонів СЕТАМ. "Завдяки онлайн-аукціонам банк заробив додатково майже 50 млн грн", - зазначили у ДП.
ТОП-5 найдорожчих реалізованих лотів ПриватБанку:
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- Нафтобази в місті Коростень - 21 858 007 грн;
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- Нафтобази в місті Житомир - 15 367 233 грн;
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- Нафтобази в місті Бровари - 14 000 500 грн;
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- Нежитлове приміщення в місті Черкаси - 8 500 000 грн;
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- Квартира в місті Дніпро - 7 454 600 грн.
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Нагадаємо, в Україні на аукціоні збиралися продати пасажирський літак Ан-148.