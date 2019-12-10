С аукциона пустили на продажу имущества ПриватБанка на 200 млн грн

"СЕТАМ на электронной площадке OpenMarket продал 151 лот АО КБ "ПриватБанк" на общую сумму 200 821 453 грн", - указали в предприятии.

Как отмечается, более двух лет назад был подписан договор о реализации активов ПриватБанка с помощью системы электронных аукционов СЕТАМ. "Благодаря онлайн-аукционам банк заработал дополнительно почти 50 млн грн", - отметили в ГП.

ТОП-5 самых дорогих реализованных лотов ПриватБанка:



Нефтебазы в городе Коростень - 21 858 007 грн;



Нефтебазы в городе Житомир - 15 367 233 грн;



Нефтебазы в городе Бровары - 14 000 500 грн;



Нежилое помещение в городе Черкассы - 8 500 000 грн;



Квартира в городе Днепр - 7 454 600 грн.



Напомним, в Украине на аукционе собирались продать пассажирский самолет Ан-148.