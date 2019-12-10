С аукциона пустили на продажу имущества ПриватБанка на 200 млн грн

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 10764 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103733 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 76900 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103734 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116328 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146578 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147408 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140255 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 183751 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116676 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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С аукциона пустили на продажу имущества ПриватБанка на 200 млн грн

С аукциона пустили на продажу имущества ПриватБанка на 200 млн грн

Киев  •  УНН

 • 10260 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Государственное предприятие "СЕТАМ" продало имущества ПриватБанка на 200 млн грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГП.

"СЕТАМ на электронной площадке OpenMarket продал 151 лот АО КБ "ПриватБанк" на общую сумму 200 821 453 грн", - указали в предприятии.

Как отмечается, более двух лет назад был подписан договор о реализации активов ПриватБанка с помощью системы электронных аукционов СЕТАМ. "Благодаря онлайн-аукционам банк заработал дополнительно почти 50 млн грн", - отметили в ГП.

ТОП-5 самых дорогих реализованных лотов ПриватБанка:

  • Нефтебазы в городе Коростень - 21 858 007 грн;
  • Нефтебазы в городе Житомир - 15 367 233 грн;
  • Нефтебазы в городе Бровары - 14 000 500 грн;
  • Нежилое помещение в городе Черкассы - 8 500 000 грн;
  • Квартира в городе Днепр - 7 454 600 грн.

Напомним, в Украине на аукционе собирались продать пассажирский самолет Ан-148.

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