Продається все: у СЕТАМ розповіли про реалізацію арештованих церков
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Державне підприємство "СЕТАМ", що займається сприянням реалізації державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів, через аукціон продало вже два святилища – синагогу та храм МП. Про це в інтерв’ю УНН розповів генеральний директор ДП "СЕТАМ" Віктор Вишньов.
“Ми продавали арештовану церкву Московського патріархату, синагогу. Як каже наш керівник із Запорізької філії, бо в нього як раз і церква, і синагога продавались — мені б ще мечеть. Ми вже жартуємо, що „СЕТАМ: у нас нема нічого святого“. У першому випадку це була стара будівля, що вже не використовується, але колись це була церква — там ікони всередині”, — розповів УНН співрозмовник.
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Зі слів Вишньова, серед лотів, виставлених на аукціон, є ще чимало цікавого — зокрема арештовані труни продавали, шматок асфальту, шкарпетки б/в. З його слів, одного разу навіть виставили на продаж собаку, але її викупив хазяїн.
Як повідомляв УНН, СЕТАМ цього року продав майна на 3 млрд грн.