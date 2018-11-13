Продан не знает, когда вернется в Украину - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Экс-председатель Государственной фискальной службы Мирослав Продан не знает, когда вернется в Украину. Об этом в комментарии УНН сообщила его адвокат Лариса Криворучко.
По словам адвоката, бывший глава ГФС сейчас находится на лечении в Германии, и о его возвращении говорить рано, так как это зависит от реакции организма на хирургическое вмешательство.
“Делать любой прогноз относительно времени его возвращения очень заблаговременно, так как, по данным врачей, ему планируется провести хирургическое вмешательство, и как отреагирует организм, я сказать не могу”, — сообщила Л.Криворучко.
Также адвокат добавила, что САП прислала повестку на прежнее место работы Мирослава Продана, то есть в ГФС, и ее вернули адресату.
Напомним, Специальная антикоррупционная прокуратура направила повестку бывшему главе Государственной фискальной службы Мирославу Продану с требованием явиться к следователю.
В Специализированной антикоррупционной прокуратуре подтвердили информацию о том, что Мирослава Продана вызвали на допрос 15 ноября.
Как сообщили УНН в Государственной пограничной службе, 5 ноября Мирослав Продан пересек украинскую-молдавскую границу законно.
Ранее Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что следствие подозревает Продана в правонарушениях уже в должности председателя Государственной фискальной службы Украины. Луценко также отмечал, что “если следствие положит необходимую доказательную базу, то это дело будет отправлено по подследственности в орган, который будет ее реализовывать”.