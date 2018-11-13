Продан не знає, коли повернеться в Україну - адвокат

ukru
11:58 • 24613 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:26 • 53638 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
11:21 • 54630 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 78309 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 83146 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
09:46 • 62126 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

08:52 • 78634 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
07:02 • 133650 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 224435 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 519207 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
8.3 м/с
50 %
753 мм
Похмуро, очікується, що дощ почнеться через годину
Популярнi новини
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

24 березня, 03:55 • 133201 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

24 березня, 05:12 • 125493 перегляди
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

24 березня, 05:40 • 102896 перегляди
1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

24 березня, 05:57 • 85003 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

10:32 • 73417 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 24625 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 83153 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 133651 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 484199 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 564988 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 30943 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 40267 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 184315 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 180064 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 179563 перегляди
Актуальне
Продан не знає, коли повернеться в Україну - адвокат

Продан не знає, коли повернеться в Україну - адвокат

Київ • УНН

 • 15991 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Екс-голова Державної фіскальної служби Мирослав Продан не знає, коли повернеться в Україну. Про це в коментарі УНН повідомила його адвокат Лариса Криворучко.

За словами адвоката, колишній очільник ДФС зараз перебуває на лікуванні у Німеччині, і про його повернення говорити зарано, тому що це залежить від реакції організму на хірургічне втручання.

“Робити будь-який прогноз щодо часу його повернення дуже завчасно, тому що за даними лікарів йому планується провести хірургічне втручання, і як відреагує організм я сказати не можу”, — повідомила Л.Криворучко.

Також адвокат додала, що САП надіслала повістку на колишнє місце роботи Мирослава Продана, тобто у ДФС, і її повернули адресатові.

Нагадаємо, Спеціальна антикорупційна прокуратура надіслала повістку колишньому очільнику Державної фіскальної служби Мирославу Продану з вимогою з’явитися до слідчого.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі підтвердили інформацію про те, що Мирослава Продана викликали на допит на 15 листопада.

Як повідомили УНН у Державній прикордонній службі, 5 листопада Мирослав Продан перетнув українсько-молдовський кордон у законний спосіб.

Раніше Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляв, що слідство підозрює Продана у правопорушеннях вже на посаді голови Державної фіскальної служби України. Луценко також зазначав, що “якщо слідство покладе необхідну доказову базу, то ця справа буде відправлена за підслідністю до органа, який буде її реалізовувати”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.02
Bitcoin
$87,701.40
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$41.72
Золото
$3,057.90
Ethereum
$2,094.21