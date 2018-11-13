Продан не знає, коли повернеться в Україну - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Екс-голова Державної фіскальної служби Мирослав Продан не знає, коли повернеться в Україну. Про це в коментарі УНН повідомила його адвокат Лариса Криворучко.
За словами адвоката, колишній очільник ДФС зараз перебуває на лікуванні у Німеччині, і про його повернення говорити зарано, тому що це залежить від реакції організму на хірургічне втручання.
“Робити будь-який прогноз щодо часу його повернення дуже завчасно, тому що за даними лікарів йому планується провести хірургічне втручання, і як відреагує організм я сказати не можу”, — повідомила Л.Криворучко.
Також адвокат додала, що САП надіслала повістку на колишнє місце роботи Мирослава Продана, тобто у ДФС, і її повернули адресатові.
Нагадаємо, Спеціальна антикорупційна прокуратура надіслала повістку колишньому очільнику Державної фіскальної служби Мирославу Продану з вимогою з’явитися до слідчого.
У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі підтвердили інформацію про те, що Мирослава Продана викликали на допит на 15 листопада.
Як повідомили УНН у Державній прикордонній службі, 5 листопада Мирослав Продан перетнув українсько-молдовський кордон у законний спосіб.
Раніше Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляв, що слідство підозрює Продана у правопорушеннях вже на посаді голови Державної фіскальної служби України. Луценко також зазначав, що “якщо слідство покладе необхідну доказову базу, то ця справа буде відправлена за підслідністю до органа, який буде її реалізовувати”.