Проблемных кредитов стало становиться больше впервые за длительное время - НБУ

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"Объем неработающих кредитов начал расти впервые за длительное время: их уровень повысился за ІІ квартал на 2,6 п.п. до 29,7%", - говорится в сообщении.

Детали

В целом динамика кредитного портфеля банков во втором квартале, по данным НБУ, была неравномерной. Рост чистых корпоративных гривневых кредитов составил 5,3% (преимущественно усилиями государственных банков), объем валютных кредитов снизился на 7,2% в долларовом эквиваленте.

Чистый розничный кредитный портфель, по приведенным данным, сократился на 11,1%. Повлияло как уменьшение объемов кредитования, так и рост резервов, отметили в Нацбанке. Во время военного состояния ссуды предоставлялись только на текущие потребности клиентов. Ипотечное кредитование и автокредитование почти остановились, сообщили в НБУ.

Уровень ликвидности банков, как отмечается, оставался высоким. Объем средств клиентов в банках вырос, прежде всего, за счет гривневых средств населения (+6,4%) и вкладов бизнеса в иностранной валюте (+14,4%). Вес средств клиентов в банковском фондировании вырос и превысил 88%.

Чистые активы банков выросли на 3,3% и приблизились к довоенному уровню.

Большинство банков оставались операционно прибыльными. Однако существенные отчисления в резервы под ожидаемые в результате войны потери, как указано, обусловили убытки сектора во ІІ квартале в размере 4,5 млрд грн.

Потери от реализации кредитного риска будут расти дальше, прогнозируют в НБУ. "Потеря доходов, разрушение активов и залогового имущества, ухудшение платежеспособности заемщиков будут негативно влиять на качество портфеля. Поэтому Национальный банк рассчитывает, что банки будут своевременно оценивать кредитные убытки, по возможности будут проводить взвешенные реструктуризации, в полной мере отражать влияние негативных событий на качество активов. Это важные условия для повышения устойчивости банковского сектора", - подчеркнули в регуляторе.

Ранее

Доля проблемных кредитов в банках с начала войны пошла в рост.