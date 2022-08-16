Проблемних кредитів почало більшати вперше за тривалий час - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Обсяг проблемних кредитів в Україні під час війни почав зростати - вперше за тривалий час, йдеться в огляді банківського сектору за ІІ квартал 2022 року від НБУ, пише УНН.
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"Обсяг непрацюючих кредитів почав зростати вперше за тривалий час: їх рівень підвищився за ІІ квартал на 2,6 в.п. до 29,7%", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Загалом динаміка кредитного портфеля банків у другому кварталі, за даними НБУ, була нерівномірною. Зростання чистих корпоративних гривневих кредитів становило 5,3% (переважно зусиллями державних банків), натомість обсяг валютних кредитів знизився на 7,2% у доларовому еквіваленті.
Чистий роздрібний кредитний портфель, за наведеними даними, скоротився на 11,1%. Вплинуло як зменшення обсягів кредитування, так і зростання резервів, зазначили у Нацбанку. Під час воєнного стану позики надавалися лише на поточні потреби клієнтів. Іпотечне кредитування та автокредитування майже зупинилися, повідомили у НБУ.
Рівень ліквідності банків, як зазначається, залишався високим. Обсяг коштів клієнтів у банках зріс передусім за рахунок гривневих коштів населення (+6,4%) та вкладів бізнесу в іноземній валюті (+14,4%). Вага коштів клієнтів у банківському фондуванні зросла та перевищила 88%.
Чисті активи банків зросли на 3,3% і наблизилися до довоєнного рівня.
Більшість банків залишалися операційно прибутковими. Однак суттєві відрахування в резерви під очікувані внаслідок війни втрати, як вказано, зумовили збиток сектору у ІІ кварталі в розмірі 4,5 млрд грн.
Втрати від реалізації кредитного ризику зростатимуть далі, прогнозують у НБУ. "Втрата доходів, руйнування активів та заставного майна, погіршення платоспроможності позичальників негативно впливатимуть на якість портфеля. Тож Національний банк розраховує, що банки своєчасно оцінюватимуть кредитні збитки, за можливості проводитимуть виважені реструктуризації, повною мірою відображатимуть вплив негативних подій на якість активів. Це важливі умови для підвищення стійкості банківського сектору", - наголосили у регуляторі.
Раніше
Частка проблемних кредитів у банках з початку війни пішла в ріст.