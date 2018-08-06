Проблемы с электроэнергией: во Львовской области замедлено движение на границе с Польшей
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 6 августа. УНН. Пункт пропуска в Шегини Львовской области частично обесточен: вышла из строя трансформаторная подстанция. Об этом сообщили в пресс-службе Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины, передает УНН.
"Из-за выхода из строя трансформаторной подстанции пункт пропуска в Шегини частично обесточен. К устранению специалистами неисправностей движение через пункт пропуска "Шегини" замедленный", - говорится в сообщении.
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Напомним, контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" планируют закрыть в конце августа в связи с ремонтом.