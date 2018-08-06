Проблемы с электроэнергией: во Львовской области замедлено движение на границе с Польшей
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 6 серпня. УНН. Пункт пропуску у Шегинях Львівської області частково знеструмлений: вийшла з ладу трансформаторна підстанція. Про це повідомили у прес-службі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України, передає УНН.
"Через вихід з ладу трансформаторної підстанції пункт пропуску у Шегинях частково знеструмлений. До усунення фахівцями несправностей рух через пункт пропуску "Шегині" уповільнений", - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" планують закрити наприкінці серпня у зв'язку з ремонтом.