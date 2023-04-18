Проблема не в Каховском водохранилище и экологических факторах - Укргидрометцентр о половодье
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Укргидрометцентре заявили, что категорически отвергают экологические факторы и то, что в Каховском водохранилище не спускается вода, как то, что вызвало половодье. Об этом сообщил начальник отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра ГСЧС Илья Перевозчиков на брифинге, передает корреспондент УНН.
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На вопрос, согласен ли он с утверждениями, что половодье является следствием экологических факторов и того, что в Каховском водохранилище не спускается вода, Перевозчиков ответил: «Нет, категорически не соглашаемся. Это процесс естественный. Уникальный год в том, что мы наблюдаем сначала прохождение по верхнему Днепру, выше Украины, тана дождевого паводка, и на фоне спада этих уровней уже началось весеннее половодье. Практически наложились две кривые, так сказать. Поэтому эти причины мы категорически отвергаем».
Дополнение
Директор института водных проблем и мелиорации НААН Михаил Яцюк заявлял, что одной из причин подтопления этого года является проявление изменений климата в Украине.
В девяти областях Украины фиксируют подтопление домов, подворий и полей на фоне весеннего половодья, но ситуация контролируется.