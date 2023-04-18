Проблема не в Каховском водохранилище и экологических факторах - Укргидрометцентр о половодье

Цитата

На вопрос, согласен ли он с утверждениями, что половодье является следствием экологических факторов и того, что в Каховском водохранилище не спускается вода, Перевозчиков ответил: «Нет, категорически не соглашаемся. Это процесс естественный. Уникальный год в том, что мы наблюдаем сначала прохождение по верхнему Днепру, выше Украины, тана дождевого паводка, и на фоне спада этих уровней уже началось весеннее половодье. Практически наложились две кривые, так сказать. Поэтому эти причины мы категорически отвергаем».

Дополнение

Директор института водных проблем и мелиорации НААН Михаил Яцюк заявлял, что одной из причин подтопления этого года является проявление изменений климата в Украине.

В девяти областях Украины фиксируют подтопление домов, подворий и полей на фоне весеннего половодья, но ситуация контролируется.