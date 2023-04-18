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Проблема не в Каховском водохранилище и экологических факторах - Укргидрометцентр о половодье

Киев • УНН

 • 1359237 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Укргидрометцентре заявили, что категорически отвергают экологические факторы и то, что в Каховском водохранилище не спускается вода, как то, что вызвало половодье. Об этом сообщил начальник отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра ГСЧС Илья Перевозчиков на брифинге, передает корреспондент УНН.

Цитата

На вопрос, согласен ли он с утверждениями, что половодье является следствием экологических факторов и того, что в Каховском водохранилище не спускается вода, Перевозчиков ответил: «Нет, категорически не соглашаемся. Это процесс естественный. Уникальный год в том, что мы наблюдаем сначала прохождение по верхнему Днепру, выше Украины, тана дождевого паводка, и на фоне спада этих уровней уже началось весеннее половодье. Практически наложились две кривые, так сказать. Поэтому эти причины мы категорически отвергаем».

Дополнение

Директор института водных проблем и мелиорации НААН Михаил Яцюк заявлял, что одной из причин подтопления этого года является проявление изменений климата в Украине.

В девяти областях Украины фиксируют подтопление домов, подворий и полей на фоне весеннего половодья, но ситуация контролируется.

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