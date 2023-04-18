Проблема не в Каховському водосховищі та екологічних чинниках - Укргідрометцентр про водопілля
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. В Укргідрометцентрі заявили, що категорично відхиляють екологічні чинники та те, що в Каховському водосховищі не спускається вода, як те, що спричинило водопілля. Про це повідомив начальник відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру ДСНС Ілля Перевозчиков під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
Цитата
На запитання, чи погоджується він з твердженнями, що водопілля є наслідком екологічних чинників та того, що в Каховському водосховищі не спускається вода, Перевозчиков відповів: «Ні, категорично не погоджуємося. Це процес природній. Унікальний рік в тому, що ми спостерігаємо спочатку проходження по верхньому Дніпру, вище України, тану дощового паводка, і на фоні спаду цих рівнів вже почалося весняне водопілля. Практично наклалися дві криві, так би мовити. Тому ці причини ми категорично відхиляємо».
Доповнення
Директор інституту водних проблем і меліорації НААН Михайло Яцюк заявляв, що однією з причин цьогорічного підтоплення є прояви змін клімату в Україні.
У дев'яти областях України фіксують підтоплення будинків, подвір'їв та полів на тлі весняного водопілля, але ситуація контрольована.