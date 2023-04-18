Проблема не в Каховському водосховищі та екологічних чинниках - Укргідрометцентр про водопілля

Цитата

На запитання, чи погоджується він з твердженнями, що водопілля є наслідком екологічних чинників та того, що в Каховському водосховищі не спускається вода, Перевозчиков відповів: «Ні, категорично не погоджуємося. Це процес природній. Унікальний рік в тому, що ми спостерігаємо спочатку проходження по верхньому Дніпру, вище України, тану дощового паводка, і на фоні спаду цих рівнів вже почалося весняне водопілля. Практично наклалися дві криві, так би мовити. Тому ці причини ми категорично відхиляємо».

Доповнення

Директор інституту водних проблем і меліорації НААН Михайло Яцюк заявляв, що однією з причин цьогорічного підтоплення є прояви змін клімату в Україні.

У дев'яти областях України фіксують підтоплення будинків, подвір'їв та полів на тлі весняного водопілля, але ситуація контрольована.