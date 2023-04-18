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Підтоплення зачепило уже 9 областей, до 30 міст і сіл досі проблеми з доїздом - ДСНС

Підтоплення зачепило уже 9 областей, до 30 міст і сіл досі проблеми з доїздом - ДСНС

Київ • УНН

 • 701472 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. У дев'яти областях України фіксують підтоплення будинків, подвір'їв та полів на тлі весняного водопілля, але ситуація контрольована. Про це повідомили в ДСНС України, пише УНН.

Деталі

За інформацією гідрометцентру, спостерігається сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Кіровоградської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей.

"Наразі гідрологічна ситуація контрольована. Спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі країни", - вказують у ДСНС.

Як повідомляється, досі підтоплено 1 564 дворогосподарств (Чернігівська – 474, Кіровоградська – 323, Дніпропетровська – 269, Київська – 210, Черкаська – 181 та Полтавська – 107) та 330 будинків (Дніпропетровська – 170, Кіровоградська – 87, Черкаська – 42, Чернігівська – 29 та Полтавська - 2).

У Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 9 тис. 138 га сільськогосподарських угідь. Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів: Чернігівська – 29 та Київська – 1, зазначили у ДСНС.

"Гідрологічна ситуація перебуває на посиленому контролі ДСНС", - повідомили у відомстві.

Доповнення

На Хмельниччині побоюються підтоплень через високу водність Дністровського водосховища.

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