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Подтопление зацепило уже 9 областей, в 30 городов и сел до сих пор проблемы с доездом - ГСЧС

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. В девяти областях Украины фиксируют подтопления домов, подворий и полей на фоне весеннего половодья, но ситуация контролируется. Об этом сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

По информации гидрометцентра, наблюдается сезонное повышение уровня воды в пределах рек Вить, Днепр, Десна, Сейм, Сож, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Ровенской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областей.

"В настоящее время гидрологическая ситуация контролируемая. Наблюдается тенденция снижения темпа поднятия уровня воды в реках на севере страны", - указывают в ГСЧС.

Как сообщается, до сих пор подтоплено 1 564 домохозяйств (Черниговская - 474, Кировоградская - 323, Днепропетровская - 269, Киевская - 210, Черкасская - 181 и Полтавская - 107) и 330 домов (Днепропетровская - 170, Кировоградская – 29 и Полтавская – 2).

В Днепропетровской, Волынской, Ровенской, Черкасской и Полтавской областях подтоплены 9 тыс. 138 га сельскохозяйственных угодий. Нарушено транспортное сообщение в 30 населенных пунктов: Черниговская – 29 и Киевская – 1, отметили в ГСЧС.

"Гидрологическая ситуация находится на усиленном контроле ГСЧС", – сообщили в ведомстве.

Дополнение

В Хмельницкой области опасаются подтоплений из-за высокой водности Днестровского водохранилища.

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