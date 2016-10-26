О том, по какому критерию люстрация сработала почти на 100% рассказала Т.Козаченко

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Киев • УНН

 • 7638 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Люстрация в стране произошла по критерию должности. Об этом в эфире "5 канала" рассказала директор департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Украины Татьяна Козаченко, передает УНН.

"Очистка произошла по критерию должности. Это не касается имущественной проверки, проверки на опыт в тоталитарных режимах, кто был в КГБ, в коммунистической партии, это исключительно по должностям - то, что Министерство юстиции может проверить или составить сведения. По этому критерию люстрация сработала на 98%. То есть, представьте, в стране больше 40 млн человек и на момент вступления закона в силу - 700 тыс. должностных лиц, из них 300 тыс. госслужащих ", - сказала она.

По ее словам, закон о люстрации, не такой, на который ожидало общество.

"Общество ожидает радикальной, широкой люстрации. Но закон о люстрации принимал тот парламент, который голосовал за диктаторские законы. Они его приняли вынужденно, и сделали наиболее для себя благоприятный, то есть минимум, который требовало общество. Этот закон определяет, по уровню должностей, примерно пять тыс. человек, возглавляли крупнейшие ведомства и больше не имеют доступа к госслужбе ", - отметила Т. Козаченко.

Как сообщал УНН, Конституционный суд Украины в 18 раз превысил сроки рассмотрения дела о конституционности закона "О очистки власти" , согласно которому происходила люстрация украинских чиновников.

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