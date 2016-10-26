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Про те, за яким критерієм люстрація спрацювала майже на 100% розповіла Т.Козаченко

Про те, за яким критерієм люстрація спрацювала майже на 100% розповіла Т.Козаченко

Київ • УНН

 • 7638 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Люстрація в країні відбулася за критерієм посади. Про це в ефірі “5 каналу” розповіла директор департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України Тетяна Козаченко, передає УНН.

“Очищення відбулося за критерієм посади. Це не стосується майнової перевірки, перевірки на досвід у тоталітарних режимах, хто був у КГБ, в комуністичній партії, це виключно за посадами — те, що Міністерство юстиції може перевірити або скласти відомості. За цим критерієм люстрація спрацювала на 98%. Тобто, уявіть, у країні більше 40 млн людей і на момент вступу закону в силу — 700 тис. посадовців, з них 300 тис. держслужбовців,” — сказала вона.

За її словами, закон про люстрацію, не такий, на який очікувало суспільство.

“Суспільство очікує радикальної, широкої люстрації. Але закон про люстрацію приймав той парламент, який голосував за диктаторські закони. Вони його прийняли вимушено, і зробили найбільш для себе сприятливий, тобто мінімум, який вимагало суспільство. Цей закон визначає, по рівню посад, приблизно п’ять тис. осіб, які очолювали найбільші відомства і більше не мають доступу до держслужби,” — зазначила Т. Козаченко.

Як повідомляв УНН, Конституційний суд України у 18 разів перевищив терміни розгляду справи щодо конституційності закону “Про очищення влади”, відповідно до якого відбувалася люстрація українських чиновників.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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