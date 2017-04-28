О резком ухудшении погоды предупредили на Закарпатье
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 28 апреля. УНН. По сообщению Закарпатского центра по гидрометеорологии, утром и днем 29 апреля в западных и центральных районах Закарпатской области ожидается резкое изменение погодных условий снижение температуры воздуха на 7-10 °, передает УНН.
Ночью и утром на большей части территории области пройдут сильные дожди, местами грозы. Ночью местами усиление ветра до 15-20 м/с.
Кроме этого, 29-30 апреля на реках области ожидается повышение уровней воды над текущими на 0,5-1,5 метра, в нижних течениях Боржавы до 2 метров. В то же время гидрометеорологи отмечают, что повышение уровня воды состоится в рамках коренных берегов и без достижения опасных отметок.
Напомним, в связи с ожиданием сильных осадков в высокогорье восточной части Закарпатской области сохранится III (значительный) уровень лавинной опасности.