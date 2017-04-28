Про різке погіршення погоди попередили на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 28 квітня. УНН. За повідомленням Закарпатського центру з гідрометеорології, вранці та вдень 29 квітня в західних та центральних районах Закарпатської області очікується різка зміна погодних умов, зокрема зниження температури повітря на 7-10°, передає УНН.
Вночі та вранці на більшій частині території області пройдуть сильні дощі, подекуди грози. Вночі місцями посилення вітру до 15-20 м/с.
Окрім цього, 29-30 квітня на річках області очікується підвищення рівнів води над поточними на 0,5-1,5 метри, в нижніх течіях Боржави до 2 метри. Водночас гідрометеорологи зазначають, що підвищення рівня води відбудеться в межах корінних берегів та без досягнення небезпечних позначок.
Нагадаємо, у зв᾽язку з очікуванням сильних опадів у високогір᾽ї східної частини Закарпатської області утримається III (значний) рівень лавинної небезпеки.