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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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О продаже или аренде Укрзализныци речь не идет - Гончарук

Киев • УНН

 • 11042 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что о продаже или аренде Укрзализныци речь не идет. Об этом он сообщил в своем Тelegram-канале, передает УНН.

О продаже или аренде Укрзализныци речь не идет - Гончарук

"Поэтому сразу отбрасываю все слухи - ни о каких продаже или аренде стратегически важного государственного объекта, как Укрзализныця, речь не идет. Рассчитываю, что немецкая операционная эффективность и нулевая терпимость к коррупции станет базой для изменения ситуации в Укрзализныце", - отметил он.

Как ранее сообщал УНН, Министерство инфраструктуры подписало "Меморандум о взаимопонимании" с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn.

Украинские Национальные Новости

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