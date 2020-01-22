О продаже или аренде Укрзализныци речь не идет - Гончарук
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что о продаже или аренде Укрзализныци речь не идет. Об этом он сообщил в своем Тelegram-канале, передает УНН.
"Поэтому сразу отбрасываю все слухи - ни о каких продаже или аренде стратегически важного государственного объекта, как Укрзализныця, речь не идет. Рассчитываю, что немецкая операционная эффективность и нулевая терпимость к коррупции станет базой для изменения ситуации в Укрзализныце", - отметил он.
Как ранее сообщал УНН, Министерство инфраструктуры подписало "Меморандум о взаимопонимании" с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn.