Про продаж чи оренду Укрзалізниці мова не йде – Гончарук

"Тож одразу відкидую всі чутки — про жодні продаж чи оренду стратегічно важливого державного об’єкта, як Укрзалізниця, мова не йде. Розраховую, що німецька операційна ефективність та нульова терпимість до корупції стане базою для зміни ситуації в Укрзалізниці", - зазначив він.

Як раніше повідомляв УНН, Міністерство інфраструктури підписало “Меморандум про взаєморозуміння” із залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn.