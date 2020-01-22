Про продаж чи оренду Укрзалізниці мова не йде – Гончарук
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що про продаж чи оренду Укрзалізниці мова не йде. Про це він повідомив у своєму Тelegram-каналі, передає УНН.
"Тож одразу відкидую всі чутки — про жодні продаж чи оренду стратегічно важливого державного об’єкта, як Укрзалізниця, мова не йде. Розраховую, що німецька операційна ефективність та нульова терпимість до корупції стане базою для зміни ситуації в Укрзалізниці", - зазначив він.
Як раніше повідомляв УНН, Міністерство інфраструктури підписало “Меморандум про взаєморозуміння” із залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn.