О повышении налогов или дальнейшем сокращении бюджетных расходов речь не идет – нардеп

Цитата

"Абсолютно ситуация никоим образом не будет меняться в части налогообложения. Если мы говорим о налогообложении, которое было введено в первый месяц войны, - это 2% единого налога вместо уплаты НДС и налоги на прибыль предприятий, освобождения от налогов малого бизнеса, ограничение штрафов, ограничение проверок – все останется. Это все будет до конца военного положения, а возможно и после него", - объяснил Гетманцев.

В то же время он напомнил, что ВР вернула налоги на импорт, а сделано это было в первую очередь для того, чтобы помочь отечественным производителям, ведь самая главная задача государства на сегодняшний день – возобновить работу украинского бизнеса. И здесь, как подчеркнул Гетманцев, важным аспектом будет являться администрирование налогов.

"Я не вижу на сегодня потенциала в экономике для повышения налогов. Но с другой стороны администрирование налогов будет осуществляться четко в соответствии с законом. Предприниматели, которые, к сожалению, ушли в тень и не участвуют в борьбе против рф, то есть не участвуют в общенациональной "битве" по уплате налогов – это совершенно неприемлемо. И администрирование налогов будет осуществляться в полном соответствии с законодательством.

Достаточно четко и достаточно жестко в отношении тех, кто уклоняется от налогообложения в мирных областях, используя войну как повод не платить налоги, а иными словами заниматься мародерством", - подчеркнул Гетманцев.

Он также добавил, что пока не рассматривается вопрос дальнейшего сокращение расходов государства, хотя соответствующий "план Б" существует, но он будет применяться только если не будет другого выхода и Украина останется без поддержки со стороны партнеров.

Контекст

Сейчас ежемесячно государственный бюджет Украины недополучает 5 млрд грн. Дефицит удается компенсировать за счет международной поддержки. В то же время следует отметить, что с началом активного вторжения рф в Украине были приняты изменения в госбюджет, которыми были существенно сокращены расходы по госбюджету, кроме социально защищенных статей, а также существенно увеличены расходы на оборону.