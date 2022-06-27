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Про підвищення податків чи подальше скорочення бюджетних видатків не йдеться – нардеп

Про підвищення податків чи подальше скорочення бюджетних видатків не йдеться – нардеп

Київ • УНН

 • 87607 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Влада не планує підвищувати податки чи надалі скорочувати бюджетні видатки. Про це в ефірі телемарафону заявив голова податкового комітету ВР, нардеп Данило Гетманцев, передає УНН.

Цитата

"Абсолютно ситуація жодним чином не буде змінюватися в частині оподаткування. Якщо ми говоримо про оподаткування, яке було введено в перший місяць війни, - це 2% єдиного податку замість сплати ПДВ та податки на прибуток підприємств, звільнення від податків малого бізнесу, обмеження щодо штрафів, обмеження щодо перевірок – все залишиться. Це все буде до кінця військового стану, а можливо і після нього", - пояснив Гетманцев.

Водночас він нагадав, що ВР повернула податки на імпорт, а зроблено це було в першу чергу для того, аби допомогти вітчизняними виробникам, адже найголовніше завдання держави на сьогодні - відновити роботу українського бізнесу. І тут, як наголосив Гетманцев, важливим аспектом буде адміністрування податків.

"Я не бачу на сьогодні потенціалу в економіці для підвищення податків. Але з іншого боку адміністрування податків буде здійснюватися чітко у відповідності до закону. Підприємці, які, нажаль, пішли в тінь і не беруть участь в боротьбі проти рф, тобто не беруть участі у загально національній "битві" зі сплати податків - це абсолютно неприйнятно. І адміністрування податків буде здійснюватися в повній відповідності до законодавства.

Досить чітко і досить жорстко щодо тих, хто ухиляється від оподаткування в мирних областях використовуючи війну як привід не сплачувати податки, а іншими словами займатися мародерством", - наголосив Гетманцев.

Він також додав, що наразі не розглядається питання подальшого скорочення видатків держави, хоча відповідний "план Б" існує, але він застосовуватиметься тільки, якщо не буде іншого виході і Україна залишиться без підтримки з боку партнерів.

Контекст

Наразі щомісячно державний бюджет України недоотримує 5 млрд грн. Дефіцит вдається компенсувати за рахунок міжнародного підтримки. Водночас слід зауважити, що з початком активного вторгнення рф в Україні були ухвалені зміни до держбюджету, якими були суттєво скорочені видатки з дербюджету, окрім соціально захищених статей, а також суттєво збільшені витрати на оборону.

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