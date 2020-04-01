Пришел в магазин без маски: мужчину оштрафовали на 17 тыс. грн

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Мужчина, который находился в помещении продуктового магазина без маски, заплатит 17 тыс. грн штрафа за нарушение правил карантина, введенного в Украине в связи с распространением коронавируса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр судебной власти Украины.