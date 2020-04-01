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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 77340 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 91302 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Пришел в магазин без маски: мужчину оштрафовали на 17 тыс. грн

Пришел в магазин без маски: мужчину оштрафовали на 17 тыс. грн

Киев  •  УНН

 • 21679 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Мужчина, который находился в помещении продуктового магазина без маски, заплатит 17 тыс. грн штрафа за нарушение правил карантина, введенного в Украине в связи с распространением коронавируса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр судебной власти Украины.

"1 апреля 2020 года мужчину, который находился в помещении продуктового магазина без маски, Заречный районный суд города Сумы привлек к административной ответственности за нарушение правил карантина и наложил на него штраф в размере 17000 грн", - сообщает пресс-служба.

Сообщается, что вечером 30 марта 2020 года мужчина зашел в магазин "АТБ", без средств защиты, то есть находился в общественном месте без средств индивидуальной защиты (медицинской или респираторной маски).

"Мужчина в судебном заседании не возражал против обстоятельств, указанных в протоколе и пояснил, что находился в магазине "АТБ" без маски. Вина мужчины подтверждается собранными материалами дела, которые исследованы в суде", - отмечается в сообщении.

Также мужчине придется оплатить и судебные расходы в размере 420 грн 40 коп. в пользу государства.

Напомним, в Киеве мэр Кличко обещает штрафы тем, кто устраивает пикники на природе в условиях карантина.

Украинские Национальные Новости

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