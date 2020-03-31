Кличко обіцяє штрафи тим, хто влаштовує пікніки на природі в умовах карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Громадянам, що влаштовують пікніки та гуляння під час обмежувальних заходів в столиці, виписуватимуть штрафи. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
На питання від журналістів про те, чи передбачені санкції для тих хто в умовах карантину влаштовує пікніки на природі, міський голова зазначив, що “якщо люди не розуміють слів чи пояснень, вони повинні за це платити”.
“Поки на тих, хто влаштовує масові гулянки у парках та зонах відпочинку, має складати протоколи поліція. Зараз вже підключаються комунальні служби, працівники благоустрою, муніципальна варта та інші служби. Вони складатимуть протоколи і виписуватимуть штрафи від 1700 до 3400 грн за порушення правил благоустрою, тим, до кого не дійшло, що в місті запроваджені обмеження”, — сказав Кличко.
Як повідомляв УНН, у Києві вже 107 інфікованих коронавірусом, серед них жінка-медик