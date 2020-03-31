Кличко обещает штрафы тем, кто устраивает пикники на природе в условиях карантина

На вопрос от журналистов о том, предусмотрены ли санкции для тех, кто в условиях карантина устраивает пикники на природе, городской глава отметил, что “если люди не понимают слов или объяснений, они должны за это платить”.

“Пока на тех, кто устраивает массовые гулянья в парках и зонах отдыха, должна составлять протоколы полиция. Сейчас уже подключаются коммунальные службы, работники благоустройства, муниципальная варта и другие службы. Они будут составлять протоколы и выписывать штрафы от 1700 до 3400 грн за нарушение правил благоустройства, тем, кому не дошло, что в городе введены ограничения”, — сказал Кличко.

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