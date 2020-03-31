Кличко обещает штрафы тем, кто устраивает пикники на природе в условиях карантина

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 62283 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 73188 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 86634 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 84797 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103613 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 86515 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102755 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105874 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130935 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130321 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Кличко обещает штрафы тем, кто устраивает пикники на природе в условиях карантина

Кличко обещает штрафы тем, кто устраивает пикники на природе в условиях карантина

Киев  •  УНН

 • 9404 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Гражданам, устраивающим пикники и гуляния во время ограничительных мер в столице, будут выписывать штрафы. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

На вопрос от журналистов о том, предусмотрены ли санкции для тех, кто в условиях карантина устраивает пикники на природе, городской глава отметил, что “если люди не понимают слов или объяснений, они должны за это платить”.

“Пока на тех, кто устраивает массовые гулянья в парках и зонах отдыха, должна составлять протоколы полиция. Сейчас уже подключаются коммунальные службы, работники благоустройства, муниципальная варта и другие службы. Они будут составлять протоколы и выписывать штрафы от 1700 до 3400 грн за нарушение правил благоустройства, тем, кому не дошло, что в городе введены ограничения”, — сказал Кличко.

Как сообщал УНН, в Киеве уже 107 инфицированных коронавирусом, среди них женщина-медик

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