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Прийшов у магазин без маски: чоловіка оштрафували на 17 тис. грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Чоловік, який перебував у приміщенні продуктового магазину без маски, сплатить 17 тис. грн штрафу за порушення правил карантину, введенного в Україні у зв’язку з поширенням коронавірусу. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресцентр судової влади України.

“1 квітня 2020 року чоловіка, який перебував у приміщенні продуктового магазину без маски, Зарічний районний суд міста Сум притягнув до адміністративної відповідальності за порушення правил карантину та наклав на нього штраф в розмірі 17000 грн", - повідомляє пресслужба.

Повідомляється, що ввечері 30 березня 2020 року чоловік зайшов до магазину “АТБ”, без засобів захисту, тобто перебував у публічному місці без засобів індивідуального захисту (медичної або респіраторної маски).

“Чоловік у судовому засіданні не заперечував проти тих обставин, що зазначені в протоколі та пояснив, що дійсно перебував у магазині “АТБ” без маски. Провина чоловіка підтверджується зібраними матеріалами справи, які досліджені в суді", - зазначається в повідомленні.

Також чоловікові доведеться сплатити і судовий збір в розмірі 420 грн 40 коп. на користь держави.

Нагадаємо, у Києві мер Кличко обіцяє штрафи тим, хто влаштовує пікніки на природі в умовах карантину.

Українські Національні Новини

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