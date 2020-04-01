Прийшов у магазин без маски: чоловіка оштрафували на 17 тис. грн

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Чоловік, який перебував у приміщенні продуктового магазину без маски, сплатить 17 тис. грн штрафу за порушення правил карантину, введенного в Україні у зв’язку з поширенням коронавірусу. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресцентр судової влади України.