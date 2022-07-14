Утверждение седьмого пакета санкций ЕС против россии ожидают в среду: что в него войдет

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«Сегодня послы ЕС провели консультации о новом пакете санкций против россии. предложение завтра, обсуждение в понедельник и утверждение в среду, если все пройдет хорошо. вероятно, будут включены золото, высокотехнологичные и фармацевтические товары двойного назначения, закрытие некоторых лазеек, расширения списка (персональные санкции – ред.) (в основном против членов семей олигархов), повышение тарифов на газ», - сообщил журналист.

Напомним

Ранее сегодня СМИ писали, что Европейский Союз готовится представить и одобрить седьмой пакет санкций против рф в течение недели.

Дополнение

После вторжения в Украину 24 февраля ЕС согласовал шесть пакетов санкций, включающих замораживание активов и запрет на выдачу виз российским олигархам и чиновникам, экспортный контроль, замораживание активов центрального банка, отключение банков от системы обмена сообщениями SWIFT и запрет на импорт российского уголь и нефть.

Шестой пакет был наиболее трудоемким, когда после долгих споров ЕС ввел, среди прочего, частичное эмбарго на импортируемую морем российскую сырую нефть до конца года, хотя и за исключением Венгрии, Словакии и Чехии, которым позволили получать нефть, что транспортируется по трубопроводу, и исключил из системы SWIFT один из последних крупных российских банков.

Однако в последний момент Венгрия потребовала, чтобы послы ЕС, собравшиеся для окончательной доработки юридического текста пакета санкций ЕС, исключили главу российской православной церкви патриарха кирилла из списка подсанкционных лиц, что оставило неприятный осадок у многих.