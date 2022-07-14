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Прийняття сьомого пакету санкцій ЄС проти росії очікують у середу: що до нього увійде

Прийняття сьомого пакету санкцій ЄС проти росії очікують у середу: що до нього увійде

Київ • УНН

 • 194687 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Посли ЄС, як очікується, у середу ухвалять черговий пакет санкцій проти росії за її агресію проти України. Про це повідомив європейський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк у Twitter, пише УНН.

Цитата

«Сьогодні посли ЄС провели консультації щодо нового пакету санкцій проти росії. Пропозиція завтра, обговорення у понеділок та затвердження у середу, якщо все пройде добре. ймовірно, буде включено золото, високотехнологічні та фармацевтичні товари подвійного призначення, закриття деяких лазівок, розширення списку (персональні санкції – ред.) (в основному проти членів сімей олігархів), підвищення тарифів на газ», - повідомив журналіст.

Нагадаємо

Раніше сьогодні ЗМІ писали, що Європейський Союз готується подати та схвалити сьомий пакет санкцій проти росії протягом тижня.

Доповнення

Після вторгнення в Україну 24 лютого ЄС погодив шість пакетів санкцій, що включають заморожування активів та заборону на видачу віз російським олігархам та чиновникам, експортний контроль, заморожування активів центрального банку, відключення банків від системи обміну повідомленнями SWIFT та заборону на імпорт російського вугілля та нафту.

Шостий пакет був найбільш трудомістким, коли після довгих суперечок ЄС запровадив, серед іншого, часткове ембарго на імпортовану морем російську сиру нафту до кінця року, хоч і за винятком Угорщини, Словаччини та Чехії, яким дозволили отримувати нафту, що транспортується трубопроводом, і виключив із системи SWIFT один із останніх великих російських банків.

Однак в останній момент Угорщина зажадала, щоб посли ЄС, які зібралися для остаточного доопрацювання юридичного тексту пакету санкцій ЄС, виключили главу російської православної церкви патріарха кирила зі списку підсанкційних осіб, що залишило неприємний осад у багатьох.

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