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ЕС готовится представить и одобрить седьмой пакет санкций против рф в течение недели - СМИ

ЕС готовится представить и одобрить седьмой пакет санкций против рф в течение недели - СМИ

Киев • УНН

 • 112520 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Европейский Союз готовится представить и одобрить седьмой пакет санкций против рф в течение недели, со ссылкой на источники сообщает EURACTIV, пишет УНН.

Цитата

"Как стало известно EURACTIV, ЕС готовится обнародовать и утвердить новый пакет санкций в отношении рф в течение недели, где, как ожидается, запретят импорт российского золота и закроют существующие лазейки", - пишет издание.

Детали

Подготовка послов ЕС к новому, седьмому пакету возобновится в этот четверг и пятницу, 14 и 15 июля, и, вероятно, будет одобрена государствами-членами к середине следующей недели, сообщили EURACTIV несколько дипломатов ЕС.

Этот так называемый имплементационный пакет будет включать запрет на импорт российского золота, являющегося крупнейшим неэнергетическим экспортом страны, отмечает издание.

Он также расширит список товаров двойного назначения, запрещенных к экспорту в рф, и включит в санкционные списки новых физических и юридических лиц, связанных с широким кругом президента рф владимира путина, сообщили несколько дипломатов ЕС.

Кроме того, новый пакет санкций будет направлен на закрытие лазейок в ранее утвержденных карательных мерах, например путем добавления определенных продуктов в список запрещенных товаров.

Он также может включать ссылку на недавно опубликованное разъяснение Европейской комиссии о транзите подсанкционных товаров в Калининград в рф, как допустили некоторые дипломаты ЕС.

Хотя официальные лица и дипломаты не ожидают, что Венгрия в этот раз заблокирует предложение о новом пакете санкций, многие дипломаты ЕС спрашивают, каковы перспективы для потенциальных будущих пакетов санкций после этого.

На вопрос, что Будапешт думает о дальнейших действиях с последующими санкционными пакетами, старший помощник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сказал в кулуарах июньского саммита, что ЕС, возможно, достиг "пикового единства" по этому вопросу.

Некоторые государства-члены, особенно из Восточной Европы, продолжают настаивать на добавлении дополнительных мер по энергетике в следующие пакеты, прежде чем они будут представлены государствам-членам на утверждение.

Дополнение

После вторжения в Украину 24 февраля ЕС согласовал шесть пакетов санкций, включающих замораживание активов и запрет на выдачу виз российским олигархам и чиновникам, экспортный контроль, замораживание активов центрального банка, отключение банков от системы обмена сообщениями SWIFT и запрет на импорт российского уголь и нефть.

Шестой пакет был наиболее трудоемким, когда после долгих споров ЕС ввел, среди прочего, частичное эмбарго на импортируемую морем российскую сырую нефть до конца года, хотя и за исключением Венгрии, Словакии и Чехии, которым позволили получать нефть, что транспортируется по трубопроводу, и исключил из системы SWIFT один из последних крупных российских банков.

Однако в последний момент Венгрия потребовала, чтобы послы ЕС, собравшиеся для окончательной доработки юридического текста пакета санкций ЕС, исключили главу российской православной церкви патриарха кирилла из списка подсанкционных лиц, что оставило неприятный осадок у многих.

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