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ЄС готується представити та схвалити сьомий пакет санкцій проти рф протягом тижня - ЗМІ

ЄС готується представити та схвалити сьомий пакет санкцій проти рф протягом тижня - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Європейський Союз готується представити та схвалити сьомий пакет санкцій проти рф протягом тижня, з посиланням на джерела повідомляє EURACTIV, пише УНН.

Цитата

"Як стало відомо EURACTIV, ЄС готується оприлюднити та затвердити новий пакет санкцій щодо росії протягом тижня, де, як очікується, заборонять імпорт російського золота та закриють існуючі лазівки", - пише видання.

Деталі

Підготовка послів ЄС до нового, сьомого пакету має відновитися цього четверга та п'ятниці, 14 та 15 липня, і, ймовірно, буде схвалена державами-членами до середини наступного тижня, повідомили EURACTIV кілька дипломатів ЄС.

Цей так званий імплементаційний пакет включатиме заборону на імпорт російського золота, яке є найбільшим неенергетичним експортом країни, відзначає видання.

Він також розширить список товарів подвійного призначення, заборонених до експорту до рф, і включить до санкційних списків нових фізичних та юридичних осіб, пов'язаних із широким колом президента рф володимира путіна, повідомили кілька дипломатів ЄС.

Окрім того, новий пакет санкцій буде спрямований на закриття лазівок у раніше затверджених каральних заходах, наприклад, шляхом додавання певних продуктів до списку заборонених товарів.

Він також може включати посилання на нещодавно опубліковане роз'яснення Європейської комісії про транзит підсанкційних товарів до Калінінграда рф, як припустили деякі дипломати ЄС.

Хоча офіційні особи та дипломати не очікують, що Угорщина цього разу заблокує пропозицію про новий пакет санкцій, багато дипломатів ЄС запитують, які перспективи для потенційних майбутніх пакетів санкцій після цього.

На запитання, що Будапешт думає про подальші дії з подальшими санкційними пакетами, старший помічник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана сказав у кулуарах червневого саміту, що ЄС, можливо, досяг "пікової єдності" з цього питання.

Деякі держави-члени, особливо зі Східної Європи, продовжують наполягати на додаванні додаткових заходів з енергетики до наступних пакетів, перш ніж вони будуть представлені державам-членам на затвердження.

Доповнення

Після вторгнення рф в Україну 24 лютого ЄС погодив шість пакетів санкцій, які включають заморожування активів та заборону на видачу віз російським олігархам та чиновникам, експортний контроль, заморожування активів центрального банку, відключення банків від системи обміну повідомленнями SWIFT та заборону на імпорт російського вугілля та нафти.

Шостий пакет був найбільш трудомістким, коли після довгих суперечок ЄС запровадив, серед іншого, часткове ембарго на російську сиру нафту, що імпортується морем, до кінця року, хоча й за винятком Угорщини, Словаччини та Чехії, яким довзолили одержувати нафту, що транспортується трубопроводом, і виключив із системи SWIFT один з останніх великих російських банків.

Однак в останній момент Угорщина зажадала, щоб посли ЄС, які зібралися для остаточного доопрацювання юридичного тексту пакету санкцій ЄС, виключили главу російської православної церкви патріарха кіріла зі списку підсанкційних осіб, що залишило неприємний осад у багатьох.

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