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Приезд Саакашвили в Грузию был "спецоперацией": в украинском МИДе ответили на обвинения Тбилиси

Приезд Саакашвили в Грузию был "спецоперацией": в украинском МИДе ответили на обвинения Тбилиси

Киев • УНН

 • 680545 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Руководитель правящей партии Грузии заявил, что приезд Михеила Саакашвили был "спецоперацией" Украины по втягиванию Тбилиси в войну. Представитель МИД Украины Олег Николенко решительно отверг обвинения и заявил, что Украина никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться во внутренние дела Грузии, информирует УНН.

Цитата

"Какие только инсинуации не будут распространять отдельные грузинские политики, чтобы снять с себя ответственность за грубые нарушения прав человека в Грузии. Украина никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться во внутренние дела Грузии. В то же время мы глубоко разочарованы, что грузинские власти спекулируют на теме войны в Украине, чтобы достичь своих узких внутриполитических целей", - говорится в сообщении.

Детали

В МИД снова призвали предоставить доступ к Михеилу Саакашвили Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрию Лубинцу.

"Призываем также обеспечить украинского гражданина надлежащей медицинской помощью, а также удовлетворить ходатайство об отсрочке его наказания для перевода в одну из украинских, западноевропейских или американских клиник с целью дальнейшего лечения", - добавили в МИД.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский призвал власть и народ Грузии "проявить снисхождение" к находящемуся в заключении экс-президенту и вывезти его на лечение за границу.

Реакция Тбилиси

"Отправка Саакашвили в Грузию была спецоперацией. Сегодня авторы спецоперации даже подали заявление президента Украины. Это простая оценка", - так отреагировал на заявление Владимира Зеленского председатель правящей фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.

Мдинарадзе повторил недавний нарратив правящей команды об участии Грузии в войне. По его словам, целью приезда Саакашвили в Грузию было развязывание войны.

"Да, у них [высших должностных лиц Украины] есть такое ожидание, и те, кто планировал спецоперацию, также добились того, чтобы даже президент Украины отреагировал на эту историю. Мы должны рассматривать это во взаимосвязи, в синтезе. Такие вещи не случаются случайно. Это была спецоперация по привлечению Грузии в войну и раскол Грузии. Спецоперация провалилась и сегодня, поскольку у нас нет другого выхода, мы рассматриваем все заявления именно в этом контексте", - сказал Мдинарадзе.

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