Приїзд Саакашвілі до Грузії був "спецоперацією": в українському МЗС відповіли на звинувачення Тбілісі

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"Які тільки інсинуації не поширюватимуть окремі грузинські політики, аби зняти із себе відповідальність за грубі порушення прав людини в Грузії. Україна ніколи не втручалася і не планує втручатися у внутрішні справи Грузії. Натомість ми глибоко розчаровані, що грузинська влада спекулює на темі війни в Україні, щоб досягти своїх вузьких внутрішньополітичних цілей", - йдеться в повідомленні.

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В МЗС знову закликали надати доступ до Міхеіла Саакашвілі Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Дмитру Лубінцю.

"Закликаємо також забезпечити українського громадянина належною медичною допомогою, а також задовільнити клопотання про відтермінування його покарання задля переведення до однієї із українських, західноєвропейських або американських клінік з метою подальшого лікування", - додали в МЗС.

Раніше

Президент України Володимир Зеленський закликав владу і народ Грузії "проявити поблажливість" до експрезидента, який перебуває в ув'язненні, і вивезти його на лікування за кордон.

Реакція Тбілісі

"Відправлення Саакашвілі до Грузії було спецоперацією. Сьогодні автори спецоперації навіть подали заяву президента України. Це проста оцінка", - так відреагував на заяву Володимира Зеленського голова правлячої фракції "Грузинська мрія" Мамука Мдінарадзе.

Мдінарадзе повторив нещодавній наратив правлячої команди про участь Грузії у війні. За його словами, метою приїзду Саакашвілі до Грузії було розв'язання війни.

"Так, у них [вищих посадових осіб України] є таке очікування, і ті, хто планував спецоперацію, також досягли того, щоб навіть президент України відреагував на цю історію. Ми маємо розглядати це у взаємозв'язку, у синтезі. Такі речі не трапляються випадково. Це була спецоперація щодо залучення Грузії у війну та розкол Грузії. Спецоперація провалилася і сьогодні, оскільки ми не маємо іншого виходу, ми розглядаємо всі заяви саме в цьому контексті", - сказав Мдінарадзе.