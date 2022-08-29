Поздравили крымчан с Днем Независимости Украины: за две недели ІТ-армия атаковала более 450 российских ресурсов

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 4456 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 28838 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 86016 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 121276 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 120521 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 270669 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 133804 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122301 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 373718 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83987 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
2м/с
76%
Популярные новости

“Мрія” будет иметь инструменты противодействия буллингу и усиления безопасности детей в школах – Зеленский

8 апреля, 18:09 • 9970 просмотра

россия атаковала Харьков "шахедом": есть прилет, вспыхнул пожар

8 апреля, 18:17 • 9098 просмотра

В Запорожской области ПВО активно работает против вражеских дронов

8 апреля, 19:07 • 11160 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

8 апреля, 19:17 • 26182 просмотра

В Днепре прогремели взрывы: предварительно, повреждены частные дома и авто

8 апреля, 20:09 • 7356 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 270669 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 295043 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 373718 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 349731 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 396409 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 78352 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 112118 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 131537 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170880 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 80086 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Поздравили крымчан с Днем Независимости Украины: за две недели ІТ-армия атаковала более 450 российских ресурсов

Киев • УНН

 • 133229 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. С 15 по 28 августа IТ-армия атаковала более 450 российских онлайн-ресурсов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Минцифры.

Поздравили крымчан с Днем Независимости Украины: за две недели ІТ-армия атаковала более 450 российских ресурсов

Цитата

"IТ-армия вывела из строя более 450 онлайн-ресурсов за две недели. Айтишники и активисты киберфронта продолжают выводить из строя онлайн-ресурсы врага, расшатывать важные сферы жизни рф и ослаблять экономику захватчика", – говорится в сообщении.

Детали

Хакеры атаковали:

• Центральный банк рф

Кибератака вывела из строя главное финансовое учреждение врага. Банку пришлось отключать свои услуги и обмен электронными документами. Это парализовало работу ЦБ с финучреждениями и реестрами и дестабилизировало работу банков россии.

• Политическую партию пропагандистов и лжи "справедливая россия – патриоты – за правду"

Как отметили, все ресурсы партии были недоступны. 

• Онлайн-сервисы перевода денег

ІТ-армия приостановила работу российских отечественных аналогов банковских сервисов, по которым россияне до сих пор могли оформлять международные виртуальные карты и переводить деньги. 

• Сервис поиска работы

Российский сайт поиска работы SuperJob начал действовать в оккупированных регионах Украины. Это помогало захватчикам быстро открывать вакансии и трудоустраивать "своих" на оккупированных территориях, чтобы полноценно установить там свою власть. 

• Ритейл-компания DNS

Она позволяла россиянам беспрепятственно незаконно импортировать украинские товары в рф. ІТ-армия смогла помешать преступникам и остановила главный сайт компании, который реализовывал контрабанду и незаконную прибыль к врагу.

• Флагманские пропагандистские СМИ

Айтишники по очереди выводили из строя крупные пропагандистские российские медиа – ТАСС, РИА Новости, МК и их отдельные проекты. За время простоя эти ресурсы потеряли более миллиона потенциальных потребителей пропаганды.

• Сайты оккупантов в Крыму

24 августа на главных страницах российских сайтов, которые действуют сейчас в Крыму, IТ-армия разместила поздравления с Днем Независимости Украины. 

Напомним

Неизвестные хакеры взломали российскую радиостанцию ​​"Коммерсант FM" – в прямом эфире звучали гимн Украины и песни на украинском языке.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Технологии
Brent
$60.97
Bitcoin
$75,651.90
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,016.56
Ethereum
$1,422.26