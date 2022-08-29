Неизвестные хакеры взломали российскую радиостанцию "Коммерсант FM" – в прямом эфире звучали гимн Украины и песни на украинском языке.
Поздравили крымчан с Днем Независимости Украины: за две недели ІТ-армия атаковала более 450 российских ресурсов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. С 15 по 28 августа IТ-армия атаковала более 450 российских онлайн-ресурсов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Минцифры.
Цитата
"IТ-армия вывела из строя более 450 онлайн-ресурсов за две недели. Айтишники и активисты киберфронта продолжают выводить из строя онлайн-ресурсы врага, расшатывать важные сферы жизни рф и ослаблять экономику захватчика", – говорится в сообщении.
Детали
Хакеры атаковали:
• Центральный банк рф
Кибератака вывела из строя главное финансовое учреждение врага. Банку пришлось отключать свои услуги и обмен электронными документами. Это парализовало работу ЦБ с финучреждениями и реестрами и дестабилизировало работу банков россии.
• Политическую партию пропагандистов и лжи "справедливая россия – патриоты – за правду"
Как отметили, все ресурсы партии были недоступны.
• Онлайн-сервисы перевода денег
ІТ-армия приостановила работу российских отечественных аналогов банковских сервисов, по которым россияне до сих пор могли оформлять международные виртуальные карты и переводить деньги.
• Сервис поиска работы
Российский сайт поиска работы SuperJob начал действовать в оккупированных регионах Украины. Это помогало захватчикам быстро открывать вакансии и трудоустраивать "своих" на оккупированных территориях, чтобы полноценно установить там свою власть.
• Ритейл-компания DNS
Она позволяла россиянам беспрепятственно незаконно импортировать украинские товары в рф. ІТ-армия смогла помешать преступникам и остановила главный сайт компании, который реализовывал контрабанду и незаконную прибыль к врагу.
• Флагманские пропагандистские СМИ
Айтишники по очереди выводили из строя крупные пропагандистские российские медиа – ТАСС, РИА Новости, МК и их отдельные проекты. За время простоя эти ресурсы потеряли более миллиона потенциальных потребителей пропаганды.
• Сайты оккупантов в Крыму
24 августа на главных страницах российских сайтов, которые действуют сейчас в Крыму, IТ-армия разместила поздравления с Днем Независимости Украины.
Напомним