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Привітали кримчан з Днем Незалежності України: за два тижні ІТ-армія атакувала понад 450 російських ресурсів

Київ • УНН

 • 133229 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. З 15 до 28 серпня ІТ-армія атакувала понад 450 російських онлайн-ресурсів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram Мінцифри.

Привітали кримчан з Днем Незалежності України: за два тижні ІТ-армія атакувала понад 450 російських ресурсів

Цитата

"ІТ-армія вивела з ладу понад 450 онлайн-ресурсів за два тижні. Айтівці та активісти кіберфронту продовжують виводити з ладу онлайн-ресурси ворога, розхитувати важливі сфери життя рф та послаблювати економіку загарбника", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Хакери атакували:

• Центральний банк рф

Кібератака вивела з ладу головну фінансову установу ворога. Банку довелося відключати свої сервіси та обмін електронними документами. Це паралізувало роботу цб з фінустановами та реєстрами й дестабілізувало роботу банків росії.

• Політичну партію пропагандистів та брехні "справедливая россия – патриоты – за правду"

Як зазначили, всі ресурси партії були недоступні. 

• Онлайн-сервіси переказу грошей

ІТ-армія призупинила роботу російських вітчизняних аналогів банківських сервісів, через які росіяни досі могли оформляти міжнародні віртуальні карти і переказувати гроші. 

• Сервіс пошуку роботи

Російський сайт пошуку роботи SuperJob почав діяти у окупованих регіонах України. Це допомагало загарбникам швидко відкривати вакансії та працевлаштовувати "своїх" на окупованих територіях, щоб повноцінно встановити там свою владу.

• Рітейл-компанія DNS

Вона давала змогу росіянам безперешкодно незаконно імпортувати українські товари в рф. ІТ-армія змогла завадити злочинцям та зупинила головний сайт компанії, що реалізовував контрабанду та незаконні прибутки до ворога.

• Флагманські пропагандистські ЗМІ

Айтівці по черзі виводили з ладу великі пропагандистські російські медіа – ТАСС, РИА Новости, МК та їх окремі проєкти. За час простою ці ресурси загалом втратили понад мільйон потенційних споживачів пропаганди.

• Сайти окупантів у Криму

24 серпня на головних сторінках російських сайтів, які зараз діють у Криму, ІТ-армія розмістила привітання з Днем Незалежності України. 

Нагадаємо

Невідомі хакери зламали російську радіостанцію "Коммерсант FM" – у прямому ефірі лунали гімн України та пісні українською мовою.

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