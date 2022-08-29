Невідомі хакери зламали російську радіостанцію "Коммерсант FM" – у прямому ефірі лунали гімн України та пісні українською мовою.
Привітали кримчан з Днем Незалежності України: за два тижні ІТ-армія атакувала понад 450 російських ресурсів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. З 15 до 28 серпня ІТ-армія атакувала понад 450 російських онлайн-ресурсів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram Мінцифри.
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"ІТ-армія вивела з ладу понад 450 онлайн-ресурсів за два тижні. Айтівці та активісти кіберфронту продовжують виводити з ладу онлайн-ресурси ворога, розхитувати важливі сфери життя рф та послаблювати економіку загарбника", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Хакери атакували:
• Центральний банк рф
Кібератака вивела з ладу головну фінансову установу ворога. Банку довелося відключати свої сервіси та обмін електронними документами. Це паралізувало роботу цб з фінустановами та реєстрами й дестабілізувало роботу банків росії.
• Політичну партію пропагандистів та брехні "справедливая россия – патриоты – за правду"
Як зазначили, всі ресурси партії були недоступні.
• Онлайн-сервіси переказу грошей
ІТ-армія призупинила роботу російських вітчизняних аналогів банківських сервісів, через які росіяни досі могли оформляти міжнародні віртуальні карти і переказувати гроші.
• Сервіс пошуку роботи
Російський сайт пошуку роботи SuperJob почав діяти у окупованих регіонах України. Це допомагало загарбникам швидко відкривати вакансії та працевлаштовувати "своїх" на окупованих територіях, щоб повноцінно встановити там свою владу.
• Рітейл-компанія DNS
Вона давала змогу росіянам безперешкодно незаконно імпортувати українські товари в рф. ІТ-армія змогла завадити злочинцям та зупинила головний сайт компанії, що реалізовував контрабанду та незаконні прибутки до ворога.
• Флагманські пропагандистські ЗМІ
Айтівці по черзі виводили з ладу великі пропагандистські російські медіа – ТАСС, РИА Новости, МК та їх окремі проєкти. За час простою ці ресурси загалом втратили понад мільйон потенційних споживачів пропаганди.
• Сайти окупантів у Криму
24 серпня на головних сторінках російських сайтів, які зараз діють у Криму, ІТ-армія розмістила привітання з Днем Незалежності України.
Нагадаємо