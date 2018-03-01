Приватизация Укргазбанка и ПриватБанка завершится в течение пять лет - Данилюк

"Продажа двух банков, Укргазбанка и ПриватБанка, завершится в течение 5 лет. Это может быть чуть раньше, но мы ставим 5 лет как горизонт для приватизации. Также речь идет о продаже доли в Ощадбанке", - сообщил А.Данилюк.

Напомним, в Минфине ранее заявили, что в отношении двух банков ведутся переговоры с международными финансовыми учреждениями о вхождении и помощи с корпоративным управлением, бизнес-процессами, что повысит стоимость банков перед приватизацией.