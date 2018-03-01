Приватизація Укргазбанку та ПриватБанку завершиться за п'ять років - Данилюк
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Приватизація державних банків - Укргазбанку та ПриватБанку - завершиться протягом п'яти років. Про це на полях конференції Dragon Capital повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк, передає УНН.
"Продаж двох банків, Укргазбанку та ПриватБанку, завершиться протягом 5 років. Це може бути трохи раніше, але ми ставимо 5 років як горизонт для приватизації. Також мова йде про продаж частки в Ощадбанку", - повідомив О.Данилюк.
Нагадаємо, у Мінфіні раніше заявили, що щодо двох банків ведуться переговори з міжнародними фінансовими установами про входження і допомогу з корпоративним управлінням, бізнес-процесами, що підвищить вартість банків перед приватизацією.