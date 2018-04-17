Приватизация госпредприятий: США назвали условие для инвестиций со стороны бизнеса

“Прозрачный процесс приватизации госпредприятий позволит Украине привлечь больше инвестиций со стороны американского бизнеса”, — отметил он.

Мэтью Хаарсагер также обратил внимание на важность воплощения всех реформ, предусмотренных программой сотрудничества с МВФ.

Напомним, в Украине насчитывается 3 444 государственные предприятия. Из них, приватизации подлежат 893 предприятия, к передаче в концессию рекомендуется 359 предприятий, 1255 рекомендовано прекратить путем реорганизации или ликвидации, а в отношении 378 государственных и казенных предприятий смена собственника не предусмотрена.

Ранее сообщалось, что среди объектов большой приватизации есть четыре предприятия, приватизация которых будет проводиться в соответствии со старым законодательством о приватизации. Это Одесский припортовый завод, “Сумыхимпром”, “Центрэнерго” и Запорожский производственный алюминиевый комбинат (ЗАлК).