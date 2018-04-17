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Приватизація держпідприємств: США назвали умову для інвестицій з боку бізнесу

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Прозорий процес приватизації держпідприємств дозволить Україні залучити більше інвестицій з боку американського бізнесу. Про це сказав спеціальний радник президента США з питань глобальної економіки та фінансів Метью Хаарсагер під час зустрічі з міністром фінансів України Олександром Данилюком у Вашингтоні в рамках щорічних весняних зустрічей Міжнародного валютного фонду та Світового банку, передає УНН з посиланням на повідомлення Мінфіну.

“Прозорий процес приватизації держпідприємств дозволить Україні залучити більше інвестицій з боку американського бізнесу”, — зауважив він.

Метью Хаарсагер також звернув увагу на важливість втілення усіх реформ, що передбачені програмою співпраці з МВФ.

Нагадаємо, в Україні налічується 3 444 державні підприємства. Із них, приватизації підлягають 893 підприємства, до передачі в концесію рекомендовано 359 підприємств, 1 255 рекомендовано припинити шляхом реорганізації або ліквідації, а щодо 378 державних та казенних підприємств зміна власника не передбачена.

Раніше повідомлялось, що з-посеред об’єктів великої приватизації є чотири підприємства, приватизація яких проводитиметься відповідно до старого законодавства про приватизацію. Це Одеський припортовий завод, “Сумихімпром”, “Центренерго” та Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат (ЗАлК).

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