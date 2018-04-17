Приватизація держпідприємств: США назвали умову для інвестицій з боку бізнесу

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Прозорий процес приватизації держпідприємств дозволить Україні залучити більше інвестицій з боку американського бізнесу. Про це сказав спеціальний радник президента США з питань глобальної економіки та фінансів Метью Хаарсагер під час зустрічі з міністром фінансів України Олександром Данилюком у Вашингтоні в рамках щорічних весняних зустрічей Міжнародного валютного фонду та Світового банку, передає УНН з посиланням на повідомлення Мінфіну.