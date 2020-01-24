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ПриватБанк с аукциона продает здание в Днепре рядом с домом Брежнева

Киев • УНН

 • 14561 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. ПриватБанк через электронный аукцион OpenMarket продает административно-общественный комплекс в центре Днепра рядом с домом генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГП "СЕТАМ".

ПриватБанк с аукциона продает здание в Днепре рядом с домом Брежнева

"Приватбанк на электронном аукционе OpenMarket продает административно-общественный комплекс в Днепре по стартовой цене - 97 946 400 грн", - указали в предприятии.

На торги выставлено ½ доля и ½ доля административно-общественного комплекса по адресу: Днепр, улица Крутогорный спуск, 1, общей площадью 5575,5 кв. м.

"На территории комплекса находится также историческое здание усадьба генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева. Это была его официальная резиденция. Также в здании проживал известный советский партийный и государственный деятель Мендель Марковович", - указали в ГП.

В помещение здания, как указано, подведены электроснабжение, водоснабжение, канализация. Вид отопления - централизованное. Обременения отсутствуют.

Дата проведения аукциона: 4 февраля 2020 года.

"Лот является очень привлекательной инвестицией, и поэтому, думаю, на него будет большой спрос среди местных бизнесменов. Возможно также, кто-то захочет купить здание именно из-за усадьбы Брежнева", - сообщил гендиректор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнёв.

Напомним, СЕТАМ продает арестованный кондитерский завод в Днепре за 120 млн грн.

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