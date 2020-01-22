СЕТАМ продає арештований кондитерський завод у Дніпрі за 120 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. На електронному аукціоні OpenMarket Державного підприємства "СЕТАМ" виставлено будівлі та споруди кондитерського заводу "АВК" у місті Дніпро за загальною стартовою вартістю 120 725 415 грн, передає УНН з посиланням на пресслужбу Держпідприємства.
"Відома компанія "АВК" входить до ТОП-3 найбільших кондитерських компаній України, тому впевнений що цей лот зацікавить ринок і знайде нового власника", - зазначив генеральний директор ДП "СЕТАМ" Віктор Вишньов.
Так, на торги виставлено два лоти.
Перший – це будівлі і споруди загальною площею 37498,3 кв.м. за адресою: Дніпропетровська обл. м. Дніпро, вул. Журналістів, 11. Стартова ціна лоту - 97 241 408 грн.
Другий лот - будівлі та споруди загальною площею 9928,5 кв.м. за адресою: Дніпропетровська обл. м. Дніпро, вул. Журналістів, буд. 7В, стартовою ціною в 23 484 007 грн.
Аукціони будуть проведені 20 лютого.
Як повідомляв УНН, Державне підприємство "СЕТАМ" раніше повідомило, що продало банківського майна на 3 млрд грн.