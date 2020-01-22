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СЕТАМ продает арестованный кондитерский завод в Днепре за 120 млн грн

Киев • УНН

 • 16051 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. На электронном аукционе OpenMarket Государственного предприятия "СЕТАМ" выставлены здания и сооружения кондитерского завода "АВК" в городе Днепр по общей стартовой стоимости 120 725 415 грн, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпредприятия.

СЕТАМ продает арестованный кондитерский завод в Днепре за 120 млн грн

"Известная компания "АВК" входит в ТОП-3 крупнейших кондитерских компаний Украины, поэтому уверен что этот лот заинтересует рынок и найдет нового владельца", - отметил генеральный директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнёв.

Так, на торги выставлено два лота.

Первый - это здания и сооружения общей площадью 37498,3 кв.м. по адресу: Днепропетровская обл., г. Днепр, ул. Журналистов, 11. Стартовая цена лота - 97 241 408 грн.

Второй лот - здания и сооружения общей площадью 9928,5 кв.м. по адресу: Днепропетровская обл., г. Днепр, ул. Журналистов, д. 7В, стартовая цена в 23 484 007 грн.

Аукционы будут проведены 20 февраля.

Как сообщал УНН, Государственное предприятие "СЕТАМ" ранее сообщило, что продало банковское имущество на 3 млрд грн.

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