СЕТАМ продает арестованный кондитерский завод в Днепре за 120 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. На электронном аукционе OpenMarket Государственного предприятия "СЕТАМ" выставлены здания и сооружения кондитерского завода "АВК" в городе Днепр по общей стартовой стоимости 120 725 415 грн, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпредприятия.
"Известная компания "АВК" входит в ТОП-3 крупнейших кондитерских компаний Украины, поэтому уверен что этот лот заинтересует рынок и найдет нового владельца", - отметил генеральный директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнёв.
Так, на торги выставлено два лота.
Первый - это здания и сооружения общей площадью 37498,3 кв.м. по адресу: Днепропетровская обл., г. Днепр, ул. Журналистов, 11. Стартовая цена лота - 97 241 408 грн.
Второй лот - здания и сооружения общей площадью 9928,5 кв.м. по адресу: Днепропетровская обл., г. Днепр, ул. Журналистов, д. 7В, стартовая цена в 23 484 007 грн.
Аукционы будут проведены 20 февраля.
Как сообщал УНН, Государственное предприятие "СЕТАМ" ранее сообщило, что продало банковское имущество на 3 млрд грн.