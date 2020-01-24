ПриватБанк з аукціону продає будівлю у Дніпрі поруч з будинком Брежнєва
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. ПриватБанк через електронний аукціон OpenMarket продає адміністративно-громадський комплекс у центрі Дніпра поруч з будинком генсека ЦК КПРС Леоніда Брежнєва. Про це УНН повідомили у пресслужбі ДП "СЕТАМ".
"Приватбанк на електронному аукціоні OpenMarket продає адміністративно-громадський комплекс у Дніпрі за стартовою ціною - 97 946 400 грн", - вказали у підприємстві.
На торги виставлено ½ частка та ½ частка адміністративно-громадського комплексу за адресою: місто Дніпро, вулиця Крутогірний узвіз, 1, загальною площею 5575,5 кв. м.
"На території комплексу знаходиться також історична будівля садиба генсека ЦК КПРС Леоніда Брежнєва. Це була його офіційна резиденція. Також у будівлі проживав відомий радянський партійний і державний діяч Мендель Марковович", - вказали у ДП.
До приміщення будівлі, як вказано, підведено електропостачання, водопостачання, каналізація. Вид опалення - централізоване. Обтяження відсутні.
Дата проведення аукціону: 4 лютого 2020 року.
"Лот є дуже привабливою інвестицію, і тому, думаю, на нього буде великий попит серед місцевих бізнесменів. Можливо також, хтось захоче купити будівлю саме через садибу Брежнєва", - повідомив гендиректор ДП "СЕТАМ" Віктор Вишньов.
Нагадаємо, СЕТАМ продає арештований кондитерський завод у Дніпрі за 120 млн грн.