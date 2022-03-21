Посвятила медаль стране: украинка стала вице-чемпионкой мира по легкой атлетике

Детали

Выступая с тройного скачка впервые на международной арене, Бех-Романчук в заключительной попытке прыгнула на недосягаемые для большинства соперниц 14,74 м и выиграла "серебро". Обыграть ее удалось лишь рекордсменке мира и олимпийской чемпионке Юлимар Рохас из Венесуэлы, которая также в заключительной попытке побила свой же мировой рекорд в помещении - 15,74 м. "Бронза" в Кимберли Уильямс с Ямайки (14,62 м).

Цитата

"Я очень счастлива! Это высокий результат для меня. И он, как и эта медаль - для Украины и для наших людей. На самом деле, мы планировали пропускать зимний сезон. Но прошло немного времени и мы подумали, почему бы не поэкспериментировать. Но самое важное, что хочу сказать: я прыгала с единственной мыслью. Мыслью о том, что эта медаль должна быть не для меня, а для моей страны. Только благодаря военным и людям, которые прилагают столько усилий для того, чтобы моя страна выстояла, я могу быть здесь. Ради них я должна выложиться максимально и показать, что мы сильны. Очень сильные!",- подчеркнула украинская призерка.

Дополнение

На этом выступления Бех-Романчук в Белграде не завершаются. Она еще выйдет бороться в секторе для прыжков в длину.

Контекст

Ярослава Магучих завоевала звание чемпионки мира по легкой атлетике.