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Присвятила медаль країні: українка стала віце-чемпіонкою світу з легкої атлетики

Присвятила медаль країні: українка стала віце-чемпіонкою світу з легкої атлетики

Київ • УНН

 • 121786 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Марина Бех-Романчук принесла Україні другу медаль чемпіонату світу з легкої атлетики в приміщенні, що триває у Белграді, передає УНН з посиланням на сайт ФЛАУ.

Деталі

Виступаючи з потрійного стрибка вперше на міжнародній арені, Бех-Романчук у заключній спробі стрибнула на недосяжні для більшості суперниць 14,74 м й виграла "срібло". Обіграти її вдалося лише рекордсменці світу й олімпійській чемпіонці Юлімар Рохас з Венесуели, яка також у заключній спробі побила свій же світовий рекорд у приміщенні – 15,74 м. "Бронза" в Кімберлі Вільямс з Ямайки (14,62 м).

Цитата

"Я дуже щаслива! Це високий результат для мене. І він, як і ця медаль, – для України й для наших людей. Насправді, ми планували пропускати зимовий сезон. Але пройшло трішки часу й ми подумали, чому б не поекспериментувати. Але найважливіше, що хочу сказати: я стрибала з єдиною думкою. Думкою про те, що ця медаль має бути не для мене, а для моєї країни. Лише завдяки військовим і людям, які докладають стільки зусиль для того, щоб моя країна вистояла, я можу бути тут. Заради них я маю викластися максимально й показати, що ми сильні. Дуже сильні!", - наголосила українська призерка.

Доповнення

На цьому виступи Бех-Романчук у Белграді не завершуються. Вона ще вийде боротися в секторі для стрибків у довжину.

Контекст

Ярослава Магучіх виборола звання чемпіонки світу з легкої атлетики.

Українські Національні Новини

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